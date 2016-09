Srbija računa na pomoć Litvanije na putu ka EU

BEOGRAD - Premijer Srbije Ivica Dačić poručio je danas da je sporazum sa Prištinom prihvaćen uz široki konsenzus u Srbiji i da je za njegovo sprovođenje potreban odgovoran i dosledan odnos Prištine.

Dačić je na sastanku sa ministrom spoljnih poslova Litvanije Linasom Linkevičijusom istakao da Srbija računa na pomoć Litvanije u procesu evropskih integracija i izrazio nadu da će pregovori za članstvo u EU započeti u vreme litvanskog predsedavanja Evropskim savetom.

"U Srbiji su u toku intenzivne pripreme za početak pregovora, definišu se pregovaračke strukture i planovi pregovora sa Evropskom unijom", naglasio je premijer Dačić. Dačić i Linkevičijus, čija zemlja predsedava koja predsedava Evropskim savetom do kraja godine, ocenili su da su bilateralni odnosi dve države u usponu i da je zajednički interes da se intenzivira politički dijalog i unapredi ekonomska saradnja, saopštila je vladina Kancelarija za saradnju s medijima.

Naš cilj je ulazak u Evropsku uniju (EU) do 2020. godine, izjavio je danas predsednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović u razgovoru sa Linkevičijusom.Stefanović je izrazio nadu da će litvansko šestomesečno predsedavanje Evropskom unijom, započeto u junu, biti uspešno i da će u tom periodu početi i pregovori Srbije o članstvu u EU, saopšteno je iz kabineta predsednika parlamenta. On je zahvalio šefu litvanske diplomatije na ratifikaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije EU u parlamentu te zemlje, što je predstavljalo značajan doprinos samoj odluci za početak pregovora.

Stefanović je rekao da Vlada i država Srbija pozivaju Srbe sa Kosova da učestvuju na lokalnim izborima početkom novembra. On je ocenio da ekonomska saradnja Srbije i Litvanije ima potencijal za dalji i brži razvoj, kao i ukupna bilateralna saradnja, uključujući političku i parlamenarnu saradnju. Iskustva koja Litvanija ima iz perioda kada je i sama bila zemlja kandidat, ali i kasnije, kao članica EU bi značajno pomogla Srbiji na njenom putu prema Uniji, rekao je Stefanović.

Stefanović je naglasio da je Beograd posvećen ispunjavanju dogovorenog u dijalogu sa Prištinom, kao i da su rezultati napora Srbije proverljivi, iako se radi o teškim odlukama i mukotrpnom procesu. Linkevičijus je "odao priznanje na ozbiljnoj pripremi za pregovore sa EU" i ocenio da se radi o specifičnom i veoma intenzivnom procesu, kaže se u saopštenju. Linkevičijus je konstatovao da je Litvanija "resetovala" odnose sa Srbijom, veoma brzo ratifikovala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ostavivši po strani nerešena bilateralna pitanja, navodi se u saopštenju. Prema njegovim rečima, Zapadni Balkan i Srbija daleko su važniji od otvorenih pitanja. Linkevičijus je izrazio nadu da će Srbija započeti pregovore što pre, odnosno u vreme predsedavanja Litvanije EU koje se završava krajem decembra.

Ministri spoljnih poslova Ivan Mrkić i Linkevičijus izrazili su danas nadu da će Srbija početi formalni deo pregovora o pristupanju Evropskoj uniji tokom litvanskog predsedavanja Unijom, koje se završava 31. decembra ove godine. Razgovarali smo o tome da što pre krenemo u formalni deo pregovora o ulasku u EU i nadamo se da će događaji u narednim mesecima omogućiti da formalizujemo početak pregovora u decembru, rekao je Mrkić.On je ocenio da su pregovori praktično krenuli od posete predsednika Evropskog saveta Hermana van Rompuja, a najdetaljniji razgovori su vođeni tokom posete evropskog komesara Štefan Filea. Litvanija će uraditi sve da unapredi saradnju Srbije i EU jer to smatramo svojim zadatkom, rekao je Linkevičijus.Želim, i to ne može da se isključi kao mogućnost, da pregovori o pristupanju počnu tokom našeg predsedavanja unijom, poručio je on.