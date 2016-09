Halbauer: Isključeno vojno rešenje za sever Kosova

BEOGRAD - Komandant Kfora Folker Halbauer izjavio je da za severni deo Kosova neće biti nikakvog vojnog rešenja, odnosno da je takvo rešenje isključeno i da je potrebno političko rešenje problema, a ključna je spremenost koja se pokazala sa svih strana.

On je poručio da će Kfor reagovati ako se naruši bezbednost na Kosovu, da dobro sarađuje s načelnikom Generalštaba Vojske Srbije Ljubišom Dikovićem i da bi vojska Albanije morala da ga pita za ulazak na Kosovo.

Ocenjujći sadašnju situaciju na Kosovu i Metohiji "mirnom i stabilnom", sa izuzetkom na severu, gde je "mirna i napeta", nemački general Halbauer je istakao da se i bezbednosna situacija u četiri opštine na severu "kreće u pozitivnom smeru".

"Kfor se neće mešati u političke procese i u sprovođenje reda i zakona za koji su zaduženi kosovska policija i Euleks, ali ćemo stupiti u akciju ako se naruši bezbednost. Za tu misiju raspolažemo sa dosta sredstava i ljudi. I, naravno, mi stvaramo bezbednosne preduslove da bi politički proces mogao da se nastavi", naglasio je Halbauer.

On deli mišljenje načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Dikovića, sa kojim je u kontaktu, a koji na severu vidi pozitivne pomake. Halbauer je istakao da je 5.000 vojnika, koliko ih sada broji Kfor, u odnosu na 50.000 koliko ih je bilo 1999. i 2000. godine, "već dobar pokazatelj da se stanje dosta promenilo nabolje".

"Započeti pregovori u Briselu veoma su važan korak u tom procesu. Početkom ove godine nikada ne bih poverovao da će se već ovoga meseca postići toliki napreci. Dosta su se naprezali i Beograd i Priština. Izražavam veliko poštovanje za oba premijera. Treba im čestitati na do sada postignutom. Međutim, treba još dosta posla da se završi", rekao je Halbauer.

Razmena informacija je ključno pitanje, jer građani na severu moraju biti informisani da bi bili svesni svog položaja.

"Kfor je multinacionalna organizacija u čijem sastavu je više od 30 nacija. Njihov zadatak i doprinos je isti, tako da je sasvim svejedno iz koje zemlje dolaze. Čuo sam "navode" da ta jedinica ima posebne sposobnosti i zaduženja, ali to nije tačno. Američka jedinica je u sastavu brigade sa centrom u istočnom delu i nema posebnu namenu", rekao je Halbauer.

On je podsetio da je generalni sekretar NATO javno rekao da će Kfor ostati nadležan za bezbednost i da podržava započeti politički proces, tako da se u ulozi Kfora ništa ne menja.

"Kfor i dalje čuva Visoke Dečane i Pećku patrijaršiju, ali smo započeli predaju odgovornosti nad Patrijaršijom. Taj proces će trajati mesecima jer ima dosta preduslova koje kosovska policija mora da ispuni. Institucije Kosova formiraju posebnu jedinicu za zaštitu verskih objekata i ona je dosta napredovala. Pratili smo njen razvoj, obučavali ih, a u proces su uključeni i Euleks koji ispituju njihovu spremnost u policijskom smislu, kao i OEBS, jer se obraća pažnja i na sposobnost u kulturnom i svakom drugom smislu. Nismo vezani za vremenske rekove već za preduslove: da li će i kada biti ispunjeni. Čitav proces je na dobrom putu. Ističem da smo predaju odgovornosti uradili u dogovoru sa vladikama SPC na Kosovu", istakao je on.

"Kfor podržava Kosovske bezbednosne snage (KBS) od 2008. godine i nedavno su ih predstavnici NATO proglasili organizacijom sa punim kapacitetom, spremnošću i opremljenošću. Ali, to ne znači da će one promeniti ulogu koja se tiče brige o bezbednosti ljudi u domenu civilne zaštite, odnosno spasavanja stanovništva od humanitarnih i prirodnih katastrofa. Za sada tako ostaje", naglasio je Halbauer .

On je kazao da sporazuma o saradnji "dve vojske" između Kosova i Albanije nisu novost, a sklapaju se u cilju usavršavanja i obučenosti.

"Ali, da bi vojska Albanije mogla ući na Kosovo, po Rezoluciji 1244 ja bih morao biti pitan o tome, tako da po tom pitanju ne vidim nikakvu opasnost", naglasio je Halbauer.

On je ponovio da je Kfor i dalje po Rezoluciji 1244 zadužen za bezbednost na nepristrasan i nezavisan način i da će nastaviti tako da funkcioniše.

Halbauer je naglasio da je saradnja sa srpskim snagama, pogotovu sa generalnom Dikovićem, stvarno dobra.

On je rekao Kfor godinama ima zajedničke patrole sa srpskom armijom, ali Kfor nije rešenje za pitanje krađe šuma što čine Albanci sa Kosova u centralnoj Srbiji." To nije granica, već administrativna linija i zbog toga se ovaj proces mora rešiti politički. To moraju da reše Beograd i Priština", poručio je Halbauer.

