U trci za Bukera čak 13 pisaca

LONDON - Džim Krejs, Taš Av i Kolm Toibin su među 13 pisaca koji se nadmeću za prestižnu Bukerovu nagradu za književnost, saopšteno je danas.

U trci za nagradu su "Harvest" (Žetva) Krejsa, "Five Star Billionaire" (Bilioner od pet zvezdica) Malezijca Ava, "The Testament of Mary" (Merin testament) Toibina.

Amerikanci ne mogu da se nadmeću za nagradu koja se dodeljuje piscima iz Britanije, Irske i zemalja Komonvelta, ali je u trku za nagradu ušlo nekoliko pisaca koji žive u SAD, uključjući "The Lowland" (Niska zemlja) Džumpa Lahirija i "TransAtlantic" Koluma Mekana.

Na listi su i "We Need New Names" (Potrebna su nam nova imena) NoVajolet Bulavajo, "The Luminaries" Elenor Katon, "The Marrying of Ćani Kaufman" (Brak Čani Kaufman) Eve Haris, "The Kills" (Ubistva) Ričarda Hausa, "Unexploded" (Neeksplodirano) Alison Meklaud, "Almost English" (Gotovo engleski) Šarlot Mandelson, "A Tale for the Time Being" (Priča za sada) Rut Ozeki i "The Spinning Heart" (Uskovitlano srce) Donala Rajana.

Predsedavajući žirija Robert Mekfarlejn rekao je da je lista veoma raznolika, možda najraznovrsnija u istoriji nagrade sa "divnim varijacijama u vidu geografije, forme, dužine i teme".

Sedam knjiga napisale su žene, a na listi su i tri prvenca i samo dvojica autora - Krejs i Toibin, koji su ranije bili Bukerovi finalisti, javlja AP.

Uži izbor za Bukera biće saopšten 10. septembra, a dobitnik nagrade, vredne 50.000 funti, 15. oktobra.

Ustanovljena 1969. godine, nagrada je zvanično poznata kao Man Buker nagrada po sponzoru, finansijskoj firmi Man Grup. Prošlogodišnja dobitnica je Hilari Mantel za knjigu "Leševe na videlo".